Fim de primeiro tempo entre Goiás e São Paulo pela Copa do Brasil tem confusão entre jogadores

O fim do primeiro tempo entre Goiás e São Paulo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, teve um desentendimento entre os jogadores. O árbitro Paulo César Zanovelli apitou o fim da etapa inicial, no Estádio da Serrinha, antes de uma cobrança de escanteio do time da casa, o que revoltou os atletas esmeraldinos.

O zagueiro e capitão do Goiás David Braz esbravejou dentro de campo após o apito que impediu uma oportunidade do time no ataque. O meia Nathan Melo foi cobrar o árbitro e também deixou o campo descontente. No acesso para o vestiário, jogadores de São Paulo e Goiás se desentenderam e trocaram empurrões.

"Não vi nada, estava ali atrás, mas acho que é o problema do escanteio. Acabar o jogo em um escanteio, nunca vi isso. Mas, contra o Goiás tem tudo. Vamos esquecer a arbitragem, briga. a gente veio para jogar bola, imprimimos um bom ritmo, tivemos as melhores oportunidades. Acredito que podemos buscar o primeiro gol se continuar assim, com pezinho no chão, buscar o segundo e até o terceiro", contou Nathan Melo à Amazon Prime.

Camisa 10 do São Paulo, Luciano também concedeu entrevista antes de ir ao vestiário, revelou que ficou de fora da "confusão", e ainda deu uma cutucada na arbitragem.

"Fiquei fora da confusão porque se não acaba sobrando cartão para mim porque tudo que eu faço é cartão. Jogo difícil, equipe deles veio para pressionar a gente. Se a gente capricha mais no último terço, acaba concluindo em gol. É ver o que tem que melhorar para fazer o resultado no segundo tempo", disse Luciano.

O São Paulo tem a vantagem de 2 a 0 construída no jogo de ida, no Morumbis, em São Paulo. O primeiro tempo do segundo jogo terminou com um empate sem gols.