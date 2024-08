'Expulsão do Abel é justíssima pela regra do jogo', diz ex-árbitro

A expulsão de Abel Ferreira por fazer gestos obscenos à beira de campo foi "justíssima", analisou o ex-árbitro Alfredo Loebeling, em participação no De Primeira.

Loebeling explicou que o cartão vermelho direto para Abel foi aplicado de acordo com a regra 12 do futebol. "Qualquer agressão física ou verbal contra o árbitro é passível de cartão vermelho", disse ele.

A expulsão não é que é justa, é justíssima. O gesto no Brasil, em Portugal, nos EUA, na Austrália, em Nárnia, o gesto é conhecido. E é uma incoerência do Abel quando ele fala que virou para a comissão e disse que o árbitro não teve, com o gesto, coragem. Ele está falando do árbitro, a regra 12 é muito clara, qualquer agressão física ou verbal contra o árbitro, é passível de cartão vermelho.

Acho legal o Abel se desculpar, mas dizer que não há uma agressão ao árbitro com o gesto? Não é porque eu viro para o banco de reservas que eu posso falar da arbitragem ou do adversário seja o que for. A expulsão do Abel é justíssima em cima da regra do jogo. Tem texto sobre isso. Alfredo Loebeling, ex-árbitro de futebol

PVC: Posição de Veiga fez diferença para o Palmeiras contra o Flamengo

No quadro Prancheta do PVC, Paulo Vinícius Coelho explicou como o Palmeiras conseguiu abafar o Flamengo na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Ele destacou que o posicionamento de Raphael Veiga foi o fator-chave para a superioridade do time de Abel Ferreira no primeiro tempo, o que forçou Tite a mexer na etapa final.

Corinthians: Contratação midiática não vem tão cedo, diz Samir Carvalho

O Corinthians encontra dificuldades no mercado da bola para fechar com um atacante midiático, desejo da nova patrocinadora máster, contou Samir Carvalho. Segundo ele, os valores tem assustado o Timão, e a chegada do centroavante de peso pode ficar para 2025.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, às 16h (de Brasília) durante as Olímpiadas, o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (às 16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (às 16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra