Especulado no Al Ahli, Richarlison tem recusa da torcida e do próprio clube

Richarlison tem seu nome especulado em uma possível troca do Tottenham pelo Al Ahli nesta janela de transferências. No entanto, o clube saudita e sua torcida não estão satisfeitos com a provável chegada do atacante brasileiro.

O que aconteceu

A contratação de Richarlison é uma insistência de Michael Emenalo, presidente da comissão de recrutamento da liga. O clube e a torcida, entretanto, preferiam a contratação de Victor Osihmen, do Napoli.

A rejeição dos torcedores do Al Ahli por Richarlison deve-se ao seu desempenho no Tottenham. Prejudicado por lesões, ele não conseguiu se destacar no clube londrino.

Richarlison jogou 28 partidas pelos Spurs na Premier League 2023/24, marcando 11 gols e dando quatro assistências. Ele chegou à equipe há duas temporadas, após se destacar no Everton.

Apesar do interesse do Al Ahli, Richarlison não tem intenção de deixar o Tottenham. Ele deseja permanecer no clube inglês, jogar bem e retornar à seleção brasileira. Até o momento, não houve proposta oficial do Al Ahli.

O Tottenham ainda tem um último compromisso de pré-temporada: um amistoso contra o Bayern de Munique no próximo sábado. A estreia oficial do Tottenham na temporada será no dia 19 de agosto, contra o Leicester, na primeira rodada da Premier League 2024/25.