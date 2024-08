Em Belém, Santos finaliza os treinamentos para enfrentar o Paysandu pela Série B; veja provável escalação

Nesta quinta-feira, no Estádio Banpará Baenão, casa do Remo, o Santos finalizou os preparativos para o duelo diante do Paysandu. A bola rola às 20h (de Brasília) desta sexta-feira no Mangueirão, em confronto válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após uma ativação e trabalhos físicos no gramado do estádio, os jogadores, comandados por Fábio Carille, praticaram atividades de toque de bola e movimentação.

Gil e JP Chermont não viajaram com a delegação para o compromisso em Belém (PA) e são desfalques para a comissão técnica. O zagueiro, jogador que mais atuou pelo Santos nesta temporada, foi poupado, e o lateral direito se recupera na Baixada Santista de uma leve torção no tornozelo na goleada sobre o Coritiba por 4 a 0, pela 18ª rodada da competição.

Nos primeiros toques ?? pic.twitter.com/sRatARU0K5 ? Santos FC (@SantosFC) August 8, 2024

Para a vaga da zaga, João Basso deve ocupar o lugar de Gil. Assim, o jogador volta a atuar após oito meses sem entrar em campo. Na lateral direita, Carille tem duas opções mais claras para ocupar a titularidade: Hayner ou Rodrigo Ferreira.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), João Basso, Jair e Escobar; Pituca, Schmidt, Serginho, Guilherme e Otero; Furch.

O Santos busca a vitória para ampliar a boa sequência na temporada. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Peixe não sabe o que é perder há nove jogos, tendo conquistado cinco vitórias e quatro empates no período.

Do outro lado, o Paysandu, 14º colocado com 24 unidades, enfrenta uma sequência de três jogos sem vencer - um empate (Vila Nova) e duas derrotas (Novorizontino e Brusque).