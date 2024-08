Fabinho Soldado sobre Talles Magno: 'Espero que integre o grupo logo'

Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, falou sobre a contratação do atacante Talles Magno após a classificação contra o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. O jovem que ainda pertence ao New York City desembarcou em São Paulo na última quarta-feira para realizar exames médicos nas dependências do Timão.

Fabinho se mostrou empolgado com a chegada de Talles e espera que o atacante trabalhe o quanto antes com o restante do grupo.

"O Talles é mais um reforço que vem para reforçar a equipe, o elenco. Ele vem por empréstimo com uma possibilidade de compra, sim, e estamos ansiosos para encontrar ele em São Paulo e que ele possa fazer parte desse grupo logo. Queremos fortalecer mais a equipe", disse Fabinho em zona mista no Couto Pereira.

Talles Magno tem tudo para ser o quinto reforço do Corinthians nesta janela de transferências. O clube já contratou recentemente Hugo Souza, André Ramalho, Charles e Alex Santana.

O atacante ex-Vasco vai assinar contrato de empréstimo de um ano com o Corinthians, com opção de compra de US$ 13 milhões (cerca de 73,5 milhões) ao time norte-americano.

Talles Magno foi revelado pelo Vasco em 2019. Depois de cinco gols e quatro assistências em 68 partidas pelo Cruzmaltino, o atacante foi vendido ao New York City em 2021. Com a camisa da equipe norte-americana, ele possui 101 jogos, 19 tentos e 11 assistências.

Além de Talles, o Corinthians observa outros nomes para o setor ofensivo, como o equatoriano Gonzalo Plata e o paraguaio Alex Arce. O time neste momento não conta com Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada com 16 gols, por questões físicas.