Palmeiras sofre quarta eliminação seguida dentro de casa na Copa do Brasil

O Palmeiras sofreu sua quarta eliminação seguida dentro de casa pela Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira. O Verdão até venceu o Flamengo por 1 a 0, mas não foi o suficiente para avançar na competição, depois da derrota por 2 a 0 na ida, no Maracanã.

Após ser campeão da Copa do Brasil em 2020, o Palmeiras estreou na edição do ano seguinte contra o CRB, nas oitavas de final. Na ida, fora de casa, o Alviverde venceu por 1 a 0, mas o clube alagoano devolveu o placar no segundo jogo e conseguiu se classificar nos pênaltis, dentro do Allianz Parque.

Em 2022, o Palmeiras teve pela frente o São Paulo, nas oitavas de final da competição. No Morumbis, o Tricolor venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Na partida de volta, o Verdão abriu 2 a 0 no primeiro tempo, Raphael Veiga desperdiçou um pênalti e Luciano descontou, também de pênalti, para levar a decisão para as penalidades, em que a equipe comandada por Rogério Ceni levou a melhor e avançou às quartas de final, dentro da casa alviverde.

O clássico se repetiu nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023 e novamente o Tricolor venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Morumbis. No Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, mas levou a virada na etapa final e acabou eliminado.