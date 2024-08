Cruzeiro vende 55 mil ingressos para clássico contra o Atlético-MG no Mineirão

O Cruzeiro confirmou na noite desta terça-feira 55 mil ingressos vendidos para o clássico contra o Atlético-MG, pela 22ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

O clube já havia confirmado 50 mil entradas comercializadas na tarde desta terça-feira. Os ingressos podem ser adquiridos através do site ingresso.cruzeiro.com.br.

5??5?? MIL PRESENTES! Clássico é pra lotar o Mineirão e apoiar o Cabuloso do início ao fim! Não fique de fora: https://t.co/ufex7sOKbv e app Nação Azul#CRUxCAM #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/IEzEuTOGZh ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) August 8, 2024

Como quase toda a capacidade do estádio já foi preenchida, restam apenas ingressos para o setor inferior. As entradas para este local do Mineirão custam R$ 300,00.

Diferentemente do Atlético-MG, o Cruzeiro trabalhou com foco no clássico desde terça-feira e chega mais descansado que o rival. Isso porque o Galo disputou e venceu o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, nesta quarta-feira.

O Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 35 pontos, sete a menos que o líder Botafogo. O Atlético-MG, por sua vez, somou 28 unidades até o momento e é o nono colocado.