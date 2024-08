Corinthians: Contratação midiática não vem tão cedo, diz Samir Carvalho

O Corinthians encontra dificuldades no mercado da bola para fechar com um atacante midiático, desejo da nova patrocinadora máster, contou o colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

Segundo Samir, os valores tem assustado o Timão, e a chegada do centroavante de peso pode ficar para 2025. Enquanto isso, a diretoria opta por alternativas como Talles Magno, ex-New York City, que já realizou exames e deve ser apresentado nas próximas horas.

Está difícil por conta do valor. O Corinthians tem da Esportes da Sorte R$ 57 milhões disponíveis para contra o midiático, e eles querem que seja o midiático. Quando o Corinthians vai no mercado e consulta jogadores com status de titular, não estou falando nem do status de midiático, o Corinthians vê que os R$ 57 milhões não são suficientes, então tem encontrado essa dificuldade.

É só a fazer a conta: um contrato de três anos, pagando R$ 2 milhões por mês a um jogador, por exemplo, é o que ganha o Coronado e o Yuri Alberto hoje no Corinthians e é o que pediu o Cuellar também, dá muito mais que esses R$ 57 milhões. Esse é o problema do midiático hoje, o Corinthians não consegue sequer fechar as contratações do Gonzalo Plata e do Cuellar, muito menos o midiático no momento, que pode ficar para 2025, apesar da urgência. Samir Carvalho

PVC: Posição de Veiga fez diferença para o Palmeiras contra o Flamengo

No quadro Prancheta do PVC, Paulo Vinícius Coelho explicou como o Palmeiras conseguiu abafar o Flamengo na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque. Ele destacou que o posicionamento de Raphael Veiga foi o fator-chave para a superioridade do time de Abel Ferreira no primeiro tempo, o que forçou Tite a mexer na etapa final.

'Expulsão do Abel é justíssima pela regra do jogo', diz ex-árbitro

A expulsão de Abel Ferreira por fazer gestos obscenos à beira de campo foi "justíssima", analisou o ex-árbitro Alfredo Loebeling. Ele explicou que o cartão vermelho direto para Abel foi aplicado de acordo com a regra 12 do futebol.

