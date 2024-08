Com Gil poupado, Basso deve voltar a jogar pelo Santos após oito meses

O zagueiro João Basso deve enfim estrear pelo Santos na temporada nesta sexta-feira, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém, no Pará. Com Gil preservado, o defensor pode ser escalado pelo técnico Fábio Carille para a partida, válida pela 20ª rodada da Série B.

Basso não defende o Santos oficialmente desde a última rodada do Brasileirão 2023, ocorrida no dia 12 de dezembro. Na ocasião, o zagueiro foi titular na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, responsável por rebaixar o Peixe para a Série B.

Nesta temporada, Basso foi inscrito no Campeonato Paulista e chegou a ser relacionado para a estreia do Santos, contra o Botafogo-SP. Contudo, o zagueiro foi emprestado para o Estoril, de Portugal, dez dias após o jogo.

Depois de defender o clube português por pouco mais de três meses, Basso foi reintegrado ao elenco do Santos em junho. O defensor voltou a ser relacionado em julho, na vitória do Santos sobre o Ituano. Desde então, ficou no banco de reservas contra Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport.

Com a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, Basso desponta como o principal zagueiro reserva do elenco santista. No duelo contra o Paysandu, marcado para às 20h (de Brasília), ele deve formar dupla de zaga com Jair.