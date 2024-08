"Coloco muito dessa derrota nas minhas costas", diz Gabi após perder semifinal

O Brasil foi derrotado na semifinal do vôlei feminino para os Estados Unidos, por 3 sets a 2, nesta quinta-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Depois do jogo, a ponteira Gabi Guimarães admitiu não ter tido uma boa atuação e assumiu a responsabilidade pela derrota.

"A gente começou a partida muito mal no primeiro set. Tivemos que correr atrás do jogo o tempo inteiro. Conseguimos ainda buscar a partida, mas acho que tivemos alguns erros, principalmente no contra-ataque, não tivemos tanta frieza, tanta tranquilidade nos momentos importantes. Hoje eu comecei a partida muito mal, principalmente ofensivamente, então coloco muito dessa derrota nas minhas costas, por não ter conseguido ajudar a equipe como nas outras partidas. Sabia que eu seria a referência. Não tive a lucidez em alguns momentos para conseguir ajudar o time nos contra-ataques. Mas agora é erguer a cabeça, a gente ainda tem disputa por medalha, que é importantíssima para o Brasil. A gente não quer sair dessa competição sem medalha, merecemos muito. Estou orgulhosa das meninas por não desistirem da partida. A gente poderia ter tomado um golpe ainda mais difícil e perder por 3 a 1, mas lutamos, fomos para o tie break. É levantar a cabeça, descansar, entender o que poderíamos ter feito melhor e esperar a nossa adversária para a disputa do bronze", disse Gabi, em entrevista ao SporTV.

Mesmo assim, Gabi ainda terminou a partida como a segunda maior pontuadora do Brasil, com 16 pontos anotados, atrás apenas de Ana Cristina, destaque da Seleção na partida, com 23 tentos.

"A derrota de hoje doeu, vai doer. O dia de chorar é hoje, amanhã já é cabeça para cima, focar no próximo objetivo e trazer essa medalha como se fosse de ouro, porque a gente merece por tudo que trabalhamos nesses três últimos anos", comentou Ana Cristina.

A Seleção Brasileira disputa a medalha de bronze contra o perdedor do duelo entre Itália e Turquia. A decisão do terceiro lugar acontece neste sábado, às 12h15 (de Brasília).

"Vou estudar bastante os erros que eu cometi, principalmente no ataque, para ter mais lucidez. Sei que vou ser muito bem marcada e eu sei que preciso fazer a diferença na próxima partida, nessa disputa pelo bronze. A nossa equipe vai funcionar muito bem, vamos conversar bastante para estarmos bem mentalmente e não deixar essa derrota nos abalar. Vamos buscar esse bronze", projetou Gabi.