Collant amarelo utilizado por Rebeca Andrade vira peça do Museu Olímpico

Os feitos de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris ficarão eternizados. Um dos collants utilizados pela ginasta nas apresentações que ocorreram na França foi doado por ela e ficará exposto no Museu Olímpico.

O collant doado por Rebeca foi o amarelo, usado por ela na conquista da prata na final do individual geral. A peça irá ficar ao lado de outros itens raros e históricos que fizeram parte de conquistas e momentos icônicos dos Jogos.

O Museu Olímpico, localizado na cidade de Lausanne, na Suíça, exibe mais de mil peças que representam os atletas e estão abertas para visitação. Agora, ele irá expor o collante de Rebeca na final do invidual geral de ginástica artística, onde ela ganhou medalha de prata.

O lindíssimo e bafônico collant amarelo que a Rebeca usou na conquista da prata no Individual Geral em #Paris2024 virou peça de museu. ????? ?: Zacharie Ezzerrar pic.twitter.com/DwdegVJdb9 ? Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) August 8, 2024

Esta não foi a única vez que a brasileira subiu ao pódio em Paris. Ela também recebeu a prata na final do salto e ouro no solo, desbancando a norte-americana Simone Biles.

Além disso, Rebeca ganhou uma medalha inédita para o Brasil. Ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, ela foi bronze por equipes de ginástica. Em Tóquio 2020, ela já havia ganhado prata no individual geral e ouro no salto.

Ela, portanto, tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil em toda a história, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco. Rebeca já era a atleta mulher mais condecorada do país nos Jogos.