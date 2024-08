Ceni valoriza classificação do Bahia na Copa do Brasil e projeta clássico contra o Vitória

O técnico Rogério Ceni foi só elogios à sua equipe após a classificação na Copa do Brasil nesta quarta-feira. Com um gol de Luciano Rodríguez, o Bahia venceu o Botafogo por 1 a 0, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Um triunfo para dar moral, já que o adversário é o atual líder do Campeonato Brasileiro.

"Primeiro tem que se destacar que o Botafogo é o líder do Brasileirão e é uma equipe difícil de ser batida. Acho que taticamente fizemos um grande jogo, dando poucas oportunidades para o Botafogo. Tem que ser valorizado o resultado, o triunfo e a classificação. É focar no clássico de domingo e dar alegrias ao torcedor como fizemos nesta quarta", disse o comandante.

Rogério Ceni projetou o clássico Ba-Vi deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória é fundamental para o Tricolor Baiano, que enfrenta um jejum de cinco jogos sem vencer na competição.

"A gente gosta de dar uma resposta ao torcedor, mas ela só vem quando se vence. Nós sempre tentamos fazer o nosso melhor. Será um jogo duro, sabemos da dificuldade. Eles (Vitória) se qualificaram e tiveram semanas cheias. Amanhã os jogadores precisam descansar e a partir de sexta-feira vamos focar no clássico. É um adversário que cresceu bastante nos últimos jogos", finalizou Ceni.

O clássico entre Bahia e Vitória acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Esquadrão de Aço é o sétimo colocado do Brasileirão, com 32 pontos em 21 jogos.