São Paulo: Casares atualiza busca por reforços e explica situação de Alex Sandro

Julio Casares, presidente do São Paulo, atualizou a situação do Tricolor no mercado da bola. O mandatário disse antes do jogo contra o Goiás, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que o clube não irá fazer nenhuma "aventura" que possa comprometer a reconstrução financeira do clube — indicando que não deve chegar mais reforços nesta janela.

O último reforço do clube, contratado nesta janela de transferências, foi o volante Marcos Antônio, por empréstimo, da Lazio. Além dele, o São Paulo tinha na mira outros jogadores, incluindo o lateral esquerdo Alex Sandro (ex-Juventus), que de acordo com o dirigente, deseja permanecer na Europa. Além dele, Thiago Mendes e Pol Fernández também são desejos do clube.

"O Thiago Mendes quer vir e queremos que ele venha. Colocamos nossa intenção no Alex Sandro e ele disse que ainda quer jogar na Europa. Portanto, temos que fazer o que é possível. Com o Pol (Fernández), chegamos a fazer uma proposta, e ele esta sendo aproveitado pelo Boca, e o Boca não quer liberar. São coisas e negócios do futebol. Nunca faltou transparência para falar a verdade. Temos esse elenco, garotos da base e se tiver uma possibilidade nós faremos, mas sem nenhum tipo de aventura no sentido de comprometer um clube que está em reconstrução", declarou.

O Tricolor teve conversas com Thiago Mendes, mas esbarrou no Al-Rayyan, do Catar, que não se empolgou com a proposta feita pelo Tricolor e não aceitou liberar o atleta. Ele chegaria para suprir a falta de Alisson, que sofreu uma fratura no tornozelo direito.

Pol Fernández, de 32 anos, defende o Boca Juniors há três temporadas e deve seguir no clube argentino. No fim do último mês, o dirigente Chicho Serna afirmou que o meia segue no clube até o fim do contrato, que é válido até 31 de dezembro deste ano. O atleta já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

Júlio Casares, por fim, valorizou o elenco montado no início da temporada, na primeira janela de transferências. Ele valorizou o elenco e entende que o clube tem elenco para dar conta da maratona de jogos até o fim de 2024.

"O São Paulo teve uma postura na primeira janela, em janeiro, que é nossa janela principal. Trouxemos Ferreirinha, André Silva, Sabino, o Erick, depois o Marcos Antônio. Esse time foi montado nessa primeira janela. A segunda janela é de oportunidade desde que não comprometa o orçamento. O São Paulo é muito sério nisso. Hoje vi notícias do Alex Sandro, mas não existe nada. O São Paulo faz o que é possível fazer com um elenco que é mais forte do que o do ano passado. E com isso vamos ter que enfrentar o que todos os clubes estão enfrentando. Ontem vi no clássico nacional (Palmeiras x Flamengo) dois jogadores que saíram contundidos. Isso é uma dinâmica do excesso de jogos. A gente acredita que tem um elenco, sim. Fizemos uma janela em janeiro muito boa, competitiva", disse em entrevista à Amazon Prime.

"Parece que existe um campeonato de janela. Pode observar que alguns clube que tiveram a janela de janeiro melhor sucedida não reforçaram agora. E outro que talvez estejam precisando de resultados mais rápidos, estão fazendo. Temos nossa restrição financeira. O São Paulo é um clube que está em reconstrução financeira, não podemos fazer qualquer tipo de ação", finalizou.