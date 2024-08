Brasil perde para os EUA na semifinal do vôlei feminino e jogará pelo bronze

A Seleção Brasileira feminina de vôlei perdeu para os EUA no tiebreak e parou na semifinal no torneio olímpico de Paris 2024. As norte americanas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11.

No primeiro set, o Brasil viu os EUA marcarem os cinco primeiros pontos, antes de reagir e encostar no placar. Depois disso, o jogo seguiu muito equilibrado, com diversas trocas na liderança, até o empate em 23 a 23, quando as norte-americanas marcaram os dois últimos tentos e fecharam o set.

A segunda parcial foi de domínio completo do Brasil, que não deixou os EUA na frente do placar em nenhum momento. A Seleção Brasileira chegou a ter oito pontos de vantagem e fechou o set em 25 a 18, empatando a partida.

No terceiro set, o domínio mudou de lado, com a equipe norte-americana na frente do placar na maior parte do tempo. O Brasil não demonstrou força de reação e os EUA fecharam o set com dez pontos diferença, 25 a 15.

O quarto set foi novamente muito equilibrado, sem nenhuma equipe abrir grande diferença no placar. Na reta final, o Brasil conseguiu quatro pontos de vantagem e controlou até fechar a parcial em 25 a 23, forçando o tiebreak.

No desempate, a partida seguiu equilibrada, até a seleção norte-americana abrir quatro pontos de vantagem e vencer o set 15 a 11, conquistando vaga na final olímpica.

A seleção feminina foi superada pelos Estados Unidos na semifinal. Vamos buscar o bronze! Brasil ?? 2 x 3 ?? Estados Unidos - 23/25, 25/18, 15/25, 25/23, 11/15#VôleiEmParis2024 #Vôlei #Paris2024 #JogosOlímpicos pic.twitter.com/qpAcLv1v0x ? Vôlei Brasil (@volei) August 8, 2024

A norte-americana Kathryn Plummer foi a maior pontuadora do jogo, com 26 pontos anotados. Pelo lado do Brasil, os destaques foram Ana Cristina, que anotou 24 tentos, além da Gabi (16) e Rosamaria (14).

Na decisão, os EUA enfrentam o vencedor do duelo entre Itália e Turquia que acontece ainda nesta quinta-feira, às 15 horas (de Brasília) A final do vôlei feminino está marcada para este domingo, às 8 horas.

Com a derrota, o Brasil ainda luta pela medalha de bronze neste sábado, às 12h15.