Atleta sérvio morre afogado durante prova do Mundial de CrossFit

O atleta sérvio Lazar Dukic, de 28 anos, morreu por afogamento nesta quinta (8) durante a competição CrossFit Games, realizada nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Lazar Dukic competia no CrossFit Games, torneio de modalidades esportivas em que vence o atleta mais completo. O primeiro dia de evento foi nesta quinta, em Fort Worth, no estado do Texas.

Participante da etapa de natação no lago Marine Creek, Lazar foi visto pela última vez a cerca de 100 metros da linha de chegada. O evento foi transmitido ao vivo.

Após os competidores saírem da água, a organização percebeu que Lazar não cruzou a linha de chegada e iniciou buscas pelo corpo.

A equipe de resgate retirou um corpo do lago cerca de duas horas após o alerta. Na sequência, o evento confirmou em nota a morte de Lazar.

"O CrossFit está profundamente entristecido pela morte do competidor durante a etapa de natação do evento individual no CrossFit Games. Estamos cooperando totalmente com autoridades e fazendo o possível para apoiar a família neste momento. Os demais eventos do dia estão suspensos. O bem-estar dos competidores é a nossa maior prioridade e estamos de coração partido com esse evento trágico."