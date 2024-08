Atitude de Abel escancara 'masculinidade infantil', dispara Milly

Na opinião de Milly Lacombe, que participou do Fim de Papo desta quinta (8), o gesto obsceno de Abel Ferreira durante a vitória do Palmeiras sobre o Flamengo nesta quarta (7) é uma demonstração dos 'códigos de masculinidade'.

A jornalista explicou por que a atitude é ofensiva para todas as torcedoras e disse que, em seu pedido de desculpas, Abel não parece ter entendido o que fez. Para Milly, o gesto mostra como a masculinidade, por muitas vezes, é infantil.

Vamos falar dos códigos da masculinidade. O Abel deveria ter pedido desculpas às torcedoras do Palmeiras. O que quer dizer o que ele fez? 'Pega aqui, ó!' Por que é uma ofensa? Porque chama a atenção para a parte do corpo do homem que, para eles, é a mais importante. Isso diz o seguinte: 'Quem não tem isso não serve tanto'. É uma ofensa para todas nós. Para as palmeirenses, para as torcedoras de futebol e qualquer pessoa que não seja um homem cisgênero. [...] Qual é o nosso problema em pedir desculpa da maneira correta? Não há na história quem não tenha errado. A gente erra. A ofensa, quem diz se existiu, não é quem ofendeu, é quem se sentiu ofendido. Então, a frase 'Eu não quis ofender' precisa ser abolida. Não existe. [...] Um aspecto da masculinidade é que é muito infantil. E são as mulheres que são tratadas como crianças. Olha que rico seria se o Abel tivesse tratado a situação com seriedade.

Milly Lacombe

