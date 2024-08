Após eliminação na Copa do Brasil, Fluminense inicia preparação para clássico contra o Vasco

Nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou a preparação para encarar o Vasco, neste sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Na noite da última quarta-feira, a equipe comandada por Mano Menezes se despediu da Copa do Brasil. Apesar do empate por 2 a 2, no Maracanã, o Fluminense perdeu a ida por 3 a 2.

Além da eliminação, o lateral esquerdo Marcelo entrou na partida aos 11 minutos da etapa final, no lugar de Diogo Barbosa. No entanto, aos 13, o atleta finalizou de fora da área e sentiu dores na coxa, tendo que ser substituído logo em seguida.

Quinta-feira finalizada no CT Carlos Castilho! Sábado tem clássico no @brasileirao! ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/fDksiA2Mur ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 8, 2024

Por outro lado, Mano Menezes poderá contar com o meio-campista uruguaio Facundo Bernal, de 20 anos. O atleta, anunciado no último sábado, foi regularizado no BID da CBF e, assim, está liberado para entrar em campo.

Nas fotos do treino, é possível ver os atletas realizando atividades com e sem bola no gramado.

O Fluminense chega embalado na Série A para encarar o Vasco. A equipe venceu quatro e empatou uma nas últimas cinco partidas. Porém, por conta do baixo rendimento no início do campeonato, o tricolor carioca precisa somar pontos contra o Vasco para recuperar o prejuízo e, assim, escapar da zona de rebaixamento. Atualmente o time é o 17º, com 20 somados, um a menos em relação ao Internacional.