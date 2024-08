Após classificação, Ramón e Emiliano reforçam que o foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro

Após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o técnico Ramón Diaz e o auxiliar Emiliano Diaz reforçaram que o foco do Corinthians é a disputa do Campeonato Brasileiro. Até por isso, a equipe teve algumas modificações para o duelo diante do Grêmio no Couto Pereira, com a entrada de jogadores como Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Igor Coronado e Pedro Henrique.

"Nossa sequência é complicada, sabíamos que seria assim. Hoje descansamos uma parte do grupo, sábado temos uma final (contra o RB Bragantino). Todo o grupo está preparado, trabalhamos da mesma forma com todos, eles sabem o que precisam fazer. Hoje demos chance a uma parte do grupo que não vinha jogando tanto, e corresponderam. Nossa prioridade é o Brasileirão, mas essa classificação nos ajuda animicamente. Vamos jogo a jogo", disse Emiliano Diaz em entrevista coletiva.

Ramón reforçou que confia em todo o elenco e analisou a partida contra o Grêmio, que terminou empatada por 0 a 0 no tempo normal, mas com o Timão levando a melhor nas penalidades máximas.

"Primeiro que temos confiança no grupo. Estamos trabalhando com todos os jogadores, todos vão ter oportunidades. Estamos felizes pelo resultado que construíram. Hoje, me parece que o time foi muito inteligente taticamente, sabendo manter tranquilidade no jogo. No segundo tempo tivemos mais chances de ganhar, sem ir para os penais, mas futebol tem dessas coisas. Durante a semana, trabalhamos muito os penais e sabíamos quem ia bater. Os jogadores estão se esforçando ao máximo e entregando muito em campo", complementou.

O jogo foi muito disputado no Couto Pereira. Mandante, o Grêmio tomou iniciativa em grande parte do jogo, enquanto o Corinthians buscou as jogadas em velocidade. Nenhuma equipe foi efetiva e a eliminatória foi decidida nas penalidades máximas. Na ida, os times já haviam empatado por 0 a 0 na Neo Química Arena.

Nos penais, o Timão levou a melhor por 3 a 1. Romero, André Ramalho, Giovane marcaram para os paulistas, enquanto apenas Reinaldo converteu para os gremistas. Edenilson e Pavón chutaram para fora, enquanto Cristaldo chutou para defesa de Hugo.

O adversário do Corinthians será definido por sorteio na sede da CBF. O Timão vai em busca de sua 4ª conquista do torneio.

Pelo Brasileirão, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. A equipe se encontra na 18ª posição da liga nacional, com 20 pontos.