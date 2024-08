Análise: Corinthians compete com time alternativo e faz por merecer classificação contra o Grêmio

Iúri Medeiros

Mesmo com time alternativo, o Corinthians competiu contra o Grêmio e fez por merecer a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. As equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal em Curitiba, mas o Timão levou a melhor nas penalidades máximas, com destaque para o goleiro Hugo Souza.

Para a partida, o técnico Ramón Diaz mexeu bastante no time considerado titular, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro. Para começar, o treinador voltou a escalar três zagueiros de ofício, com Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique. O esquema tático utilizado foi o 3-5-2, semelhante ao utilizado contra o próprio Grêmio no empate por 2 a 2 pelo Brasileirão.

A ideia novamente consistiu em ter dois alas (Matheuzinho e Bidu) e um meio com dois homens de "pegada" (Charles e Ryan) para proteger um "camisa 10" (Igor Coronado). Romero e Pedro Henrique atuaram como dupla de ataque.

É fato que o Corinthians não teve noite inspirada ofensivamente, o que já era previsto ao ver a escalação. O time teve dificuldades para progredir em campo, justamente por ter um conjunto muito mais formado para "destruir" do que "construir".

Vale citar, então, a aplicação defensiva dos jogadores em campo, fechando espaços e recuperando bolas no meio. Soteldo deu trabalho para o sistema defensivo do Timão, mas foi a única válvula encontrada pela equipe de Renato Gaúcho.

Quando o Grêmio teve condições de finalizar, Hugou Souza mostrou por que é titular absoluto do Corinthians, com boas intervenções.

No segundo tempo, mesmo com substituições em tese mais defensivas, o Corinthians aumentou seu volume de jogo e teve oportunidades para abrir o placar no Couto Pereira. Sem a bola, poucos sustos contra um pobre ataque gremista.

Nas penalidades, a falta de pontaria dos atletas do Grêmio e a "estrela" de Hugo Souza garantiram a classificação para o Corinthians de Ramón Diaz, que não encantou mas fez o que precisava fazer para avançar na eliminatória.

É de conhecimento público que o Campeonato Brasileiro é o foco do Corinthians neste momento, sobretudo pela má campanha do time na competição. Mas a classificação na Copa do Brasil pode ser muito importante animicamente para um elenco fragilizado pelos resultados ruins no ano.