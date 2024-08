Ana Patrícia e Duda derrotam australianas no vôlei de praia e disputarão ouro em Paris

Nesta quinta-feira, as brasileiras Ana Patrícia e Duda venceram na semifinal do vôlei de praia a dupla da Austrália, Taliqua e Mariafe, por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/12, e garantiram a classificação à final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Na grande decisão pela medalha de ouro, marcada para esta sexta-feira, às 17h30 (de Brasília), as brasileiras enfrentarão a dupla canadense Brandie Wilkerson e Melissa Paredes, que derrotaram as suíças Nina e Tanja, também nesta quinta.

OK, TÁ NA HORA DE LEVANTAR A CABEÇA E SACUDIR A POEIRA! Às 16h, Ana Patrícia e Duda entram em quadra pelas semifinais dos Jogos Olímpicos. VALE FINAL E VALE VINGANÇA DUPLA! Elas enfrentam a dupla australiana que eliminou Carol e Bárbara. VAI SER NA FORÇA DA RAIVA E DO ÓDIO!... pic.twitter.com/c5SGk2Jh3v ? Time Brasil (@timebrasil) August 8, 2024

O jogo

Com domínio no início do primeiro set, as brasileiras brilharam com grande aproveitamento nos saques e fortes ataques. No entanto, Ana Patrícia e Duda cederam vantagem de cinco pontos no fim da etapa inicial e foram derrotadas, de virada, por 22 a 20.

Em um segundo set muito equilibrado, as brasileiras foram mais eficientes na defesa, trabalharam mais as jogadas e venceram com seis pontos à frente, por 21 a 15.

No terceiro e último set, as duplas trocaram pontos até o 12 a 12, mas com uma série de bloqueios bem-sucedidos, Ana Patrícia e Duda garantiram a vitória por 15 a 12 e se classificaram para a final do vôlei de praia nos Jogos de Paris.