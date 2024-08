Ana Marcela Cunha é quarta colocada na maratona aquática e fica sem medalha em Paris

Nada de medalha para Ana Marcela Cunha na maratona aquática das Olimpíadas de Paris, que ocorreu nesta quinta-feira. A nadadora caiu nas águas do Rio Sena sob expectativa de colocar o Brasil no pódio novamente, mas enfrentou dificuldades e acabou cruzando a linha de chegada na quarta posição. A outra brasileira, Viviane Jungblut, fechou no 11º lugar.

Ana Marcela, atual campeã olímpica, registrou um tempo de 2:04.15, a mais de 40 segundos da líder. Já Vivi anotou 2:06.15. A vencedora da prova foi a holandesa Sharon van Rouwendaal, com 2:03.34, seguido da australiana Moesha Johnson (2:03.39). A italiana Ginevra Taddeucci, em 2:03.42, completou o pódio.

Ana Marcela Cunha e Vivi largaram muito bem e, logo no início da prova, já figuravam no pelotão da frente. Ana, em busca do bicampeonato olímpico, ocupava o sexto lugar, enquanto Viviane era a décima.

Ao final de 5km, ou seja, metade da prova, Ana Marcela ganhou algumas posições a aparecia na quarta colocação. Já Vivi, embora tenha chegado ao sétimo lugar, se desgarrou um pouco do pelotão de frente, mas seguia com chance de pódio.

Se aproximando da reta final da maratona, Ana Marcela terminou a penúltima volta na quarta posição, a pouco mais de 19 segundos das líderes. Uma distância considerável. Viviane, por sua vez, era a nona. Ana tentou acelerar na reta final e aumentar o ritmo, mas viu a distância aumentar para mais de 30 segundos. Ele até encurtou para 28, mas não conseguiu encostar nas três primeiras e ficou sem o tão aguardado pódio em Paris.

Ana Marcela Cunha era uma das esperanças de medalha para o Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos. A nadadora chegou a Paris como a atual campeã olímpica da modalidade e buscava o ouro pelo segundo ano seguido. Já Viviane Jungblut disputa o torneio pela segunda vez, a primeira em águas abertas. Em Tóquio, ela participou de duas provas nas piscinas: 800m livre e 1500m livre.

A maratona aquática é uma modalidade praticada em águas abertas, que foi introduzida nos Jogos de Pequim 2008. Nela, os nadadores mergulham simultaneamente na água a partir de uma plataforma fixa utilizada para a largada. A posição de cada atleta é definida por sorteio.

Durante o percurso, os competidores seguem uma rota delimitada por boias até cruzar a linha de chegada. Vencerá a prova aquele que concluir no menor tempo.

O Brasil, agora, torce por um lugar no pódio na maratona aquática masculina, que acontece nesta segunda-feira, por volta das 2h30 (de Brasília) da madrugada. Guilherme Costa, o 'Cachorrão', irá competir pelo país.