'Abel fala em educação e não tem! Deveria ter vergonha', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro detonou no UOL News Esporte desta quarta (8) o gesto obsceno feito por Abel Ferreira, que foi expulso com vermelho direto na eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. O comentarista destacou que o português costuma dar lições de moral, mas mostrou novamente que não tem educação à beira de campo.

'É uma coisa completamente constrangedora': "Ele faz o gesto claramente em direção ao quarto árbitro. E aí o quarto árbitro deve ter falado e o VAR tinha a imagem. O Abel falou pela enésima vez que vai pedir desculpa para a mulher e para as filhas e agora incluiu a mãe. Eu imagino o constrangimento de uma pessoa com uma imagem dessa num telão para 40 mil pessoas, eu não teria coragem de inventar uma desculpa ou sair na rua no dia seguinte. É uma coisa completamente constrangedora e tosca e ele prejudica o time dele no abafa final, que é um detalhe nisso tudo".

'Quem não tem educação é Abel Ferreira': 'Essa entrevista que ele dá para tentar justificar a atitude ocorre quase concomitantemente à entrevista coletiva do auxiliar, o João Martins. Aí eles vem falar da arbitragem do Daronco, do que ele estão tentando fazer pelo futebol brasileiro, a comissão técnica portuguesa, eu me pego muito numa declaração que eles já deram outras vezes, sobretudo o Abel, que fala sobre a falta de educação no futebol brasileiro, vocês lembram disso? Quem não tem educação é o senhor Abel Ferreira, que já xingou mulher, tentou bater em jogador, já xingou todas as pessoas do mundo e faz um gesto desse à beira de campo".

'Abel não está preocupado com o futebol brasileiro': "Então, ele é apenas um bom treinador pro time dele, o que a comissão técnica quer é pro time dele, eles não estão preocupados com o futebol brasileiro. E o ato de ontem é um ato completamente desqualificado, eu estava vendo o jogo com minhas filhas e elas pararam de ver o jogo, para vocês terem uma ideia, porque isso aí é inaceitável. Não tem entrevista depois que justifique isso. Lamento que a Leila, que tem sempre atitudes exemplares nos últimos tempos, tenha respaldado o Abel dizendo que obsceno foi a arbitragem. Para apitar jogo no Allianz Parque hoje, é um parto, ninguém serve, porque foi a construção desde o início dessa comissão técnica portuguesa".

Mauro Cezar: Flamengo foi péssimo, mas Palmeiras foi pior no Rio

Na opinião de Mauro Cezar, a classificação do Flamengo foi justa pelo que os dois times produziram nos 180 minutos. Segundo ele, o Rubro-Negro foi péssimo no Allianz Parque, mas o Palmeiras foi ainda pior no jogo de ida e careceu de repertório na partida de volta.

Mauro Cezar: 'Que repertório pobre do Palmeiras! Só jogou bola na área'

O Palmeiras acuou o Flamengo, mas não teve repertório ofensivo e abusou das bolas aéreas, opinou Mauro Cezar. Ele apontou que o Verdão despejou 49 cruzamentros na área do Mengão.

Mauro Cezar detona Gabigol: 'Mais uma atitude imatura e infantil'

Mauro Cezar detonou a gesto de Gabigol de comemorar a classificação do Flamengo na Copa do Brasil com uma camisa do Palmeiras em mãos. Ele qualificou a atitude como infantil e disse ser mais uma provocação do atacante, que tem proposta do Alviverde.

