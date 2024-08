'Voltamos a ser o Palmeiras que conhecem', diz Flaco após eliminação

Do UOL, em São Paulo

O atacante Flaco López não viu terra arrasada após a eliminação do Palmeiras para o Flamengo, nesta quarta-feira (7), nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O que aconteceu

Flaco analisou o desempenho da equipe. Na visão dele, o Palmeiras "voltou a ser o time que todo mundo conhece".

O atacante pediu que a equipe continue nesta linha de atuação. Ele também afirmou que é o momento de "levantar a cabeça e seguir".

O argentino evitou falar sobre as polêmicas de arbitragem. O Palmeiras teve um gol de Flaco anulado e Abel Ferreira expulso após fazer gesto obsceno na beirada do campo.

O que Flaco disse?

Às vezes é difícil, né? Depois de uma derrota tão dura para nós. Mas acontece, faz parte do futebol. Esse é um time que sempre luta até o fim. Hoje foi mais uma demonstração. Por milésimos de centímetros.

Às vezes o futebol muda para nós. Acho que é seguir dessa mesma maneira. Hoje voltamos a ser o Palmeiras que todo mundo conhece. É isso. Levantar a cabeça e continuar.

Prefiro não falar disso. Faz parte também. Todo mundo erra. Faz parte do futebol e é isso. Só pensar no Palmeiras. Tentar no seu melhor, fazer o seu melhor em todo o campo. E sempre tentar ganhar. Flaco López, ao Amazon Prime Vídeo

Palmeiras vence, mas é eliminado

O Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, no Allianz Parque, mas acabou eliminado. O Verdão havia perdido por 2 a 0 no jogo de ida, disputado no Maracanã.

O gol da partida em São Paulo foi marcado pelo zagueiro Vitor Reis logo nos primeiros minutos de jogo.

Agora sem a Copa do Brasil, o Palmeiras tem pela frente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores até o final de 2024.