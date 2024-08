Vôlei feminino: Brasil venceu último duelo com EUA, mas luta contra retrospecto negativo

A Seleção Brasileira feminina de vôlei terá um adversário bem conhecido na semifinal dos Jogos Olímpicos Paris-2024. Enfrentar os Estados Unidos não é uma novidade para a equipe do técnico José Roberto Guimarães, que encarou 10 duelos contra as rivais desde 2018. O histórico recente não é, entretanto, bom para as brasileiras.

O Brasil venceu apenas dois dos últimos dez jogos contra as norte-americanas. A boa notícia é que, no confronto mais recente entre os dois gigantes do vôlei, a vitória foi brasileira: por 3 sets a 1 em duelo realizado pela Liga das Nações.

Em Paris, o Brasil apresenta uma campanha irretocável até o momento. Venceu os seus quatro duelos iniciais - contra Quênia, Japão, Polônia e República Dominicana - por 3 sets a 0. A confiança está em alta na equipe.

Os Estados Unidos iniciaram as Olimpíadas com uma derrota para a China por 3 a 2. Depois, venceram Sérvia e França ainda na etapa de grupos. Mas fica um alerta para as brasileiras: a melhor atuação das norte-americanas veio nas quartas de final com o triunfo por 3 a 0 sobre a Polônia.

Em busca da vaga na decisão do vôlei feminino, Brasil e Estados Unidos se enfrentam na semifinal dos Jogos Olímpicos nesta quinta-feira, a partir das 11 horas (de Brasília).

Veja os últimos dez confrontos entre Brasil e Estados Unidos no vôlei feminino:

Brasil 3 x 1 EUA - Liga das Nações 2024



Brasil 0 x 3 EUA - Liga das Nações 2023



EUA 3 x 0 Brasil - Liga das Nações 2023



Brasil 0 x 3 EUA - Olimpíadas de Tóquio



Brasil 1 x 3 EUA - Liga das Nações 2021



Brasil 1 x 3 EUA - Liga das Nações 2021



Brasil 2 x 3 EUA - Liga das Nações 2019



EUA 3 x 1 Brasil - Liga das Nações 2019



EUA 1 x 3 Brasil - Liga das Nações 2019



EUA 3 x 1 Brasil - Liga das Nações 2018