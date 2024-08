Última vitória do Palmeiras contra Flamengo no Allianz foi por dois gols de diferença

Nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), o Palmeiras entra em campo na busca por reverter a derrota na ida por 2 a 0 para eliminar o Flamengo, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. A última vitória do Verdão contra o Rubro-Negro no Allianz Parque foi justamente por dois gols de diferença.

Em 2017, Deyverson, que viria a ser carrasco do time carioca na Libertadores, marcou os dois tentos do triunfo por 2 a 0, pela 34ª rodada do Brasileirão. Desde então, o Alviverde não consegue fazer valer o fator campo.

Em sete jogos, foram cinco empates e duas vitórias para o Flamengo. Na atual temporada, as equipes já se enfrentaram na casa palmeirense por uma vez, com a igualdade sem gols prevalecendo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras também pode se apegar a história para acreditar na reversão do placar. Em 12 duelos de caráter eliminatório, o Verdão levou a melhor em sete, incluindo a virada histórica na Copa do Brasil 1999, quando reverteu a derrota na ida por 2 a 1 vencendo a volta por 4 a 2.

Portanto, o Flamengo celebrou por quatro vezes, sendo uma delas a classificação pelo mata-mata nacional 1997. O duelo entre as equipes, então, marca um tira-teima pela copa.

Confira a sequência invicta do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz:

Palmeiras 0 a 0 Flamengo Brasileirão 2024

Palmeiras 1 a 1 Flamengo Brasileirão 2023

Palmeiras 1 a 1 Flamengo Brasileirão 2022

Palmeiras 1 a 3 Flamengo Brasileirão 2021

Palmeiras 1 a 1 Flamengo Brasileirão 2020

Palmeiras 1 a 3 Flamengo Brasileirão 2019

Palmeiras 1 a 1 Flamengo Brasileirão 2018