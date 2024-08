Transmissão ao vivo de Grêmio x Corinthians: veja onde assistir

Grêmio e Corinthians decidem hoje (7), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, quem se classifica às quartas de final da Copa do Brasil. TV Globo (TV aberta), sportv3 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming) transmitem o jogo ao vivo.

O primeiro duelo terminou com um empate sem gols, na Neo Química Arena. Quem vencer, portanto, avança à próxima fase. Novo empate leva a decisão aos pênaltis.

O Tricolor vem em recuperação e não perde há cinco jogos. Na partida anterior, pelo Brasileirão, a equipe de Renato Gaúcho venceu o Athletico por 2 a 0.

Do outro lado, Alvinegro não vence há quatro partidas e voltou à zona da degola do Brasileirão. A equipe de Ramón Díaz ficou no empate em 1 a 1 contra o Juventude, no fim de semana.

Grêmio x Corinthians -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Transmissão: TV Globo (TV aberta), sportv3 (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming)