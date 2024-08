Transmissão ao vivo de Atlético-MG x CRB: veja onde assistir

Atlético-MG e CRB duelam hoje (7), às 19h (de Brasília), na MRV Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video (streaming).

O CRB surpreendeu no início da partida de ida e chegou a abrir 2 a 0, mas o Galo foi buscar o empate. Quem vencer o jogo avança às quartas de final. Nova igualdade leva a disputa aos pênaltis.

Os mineiros têm bom retrospecto no confronto contra o CRB. São nove partidas: com sete vitórias do Galo e dois empates.

O CRB tenta repetir alguns feitos recentes na Copa do Brasil, como as classificações diante do Cruzeiro (2020) e Palmeiras (2021). Em 2024, a equipe eliminou o Bahia, nos pênaltis, na semifinal da Copa do Nordeste, jogando fora de casa.

Atlético-MG x CRB -- Copa do Brasil

Data e hora: 7 de agosto, às 19h (de Brasília)

Local: MRV Arena, em Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)