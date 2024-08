Tite se desentende com auxiliar de Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Flamengo

O técnico Tite se desentendeu com João Martins, um dos auxiliares de Abel Ferreira, durante do segundo tempo do jogo entre Palmeiras e Flamengo, na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em determinado momento da segunda etapa, Tite deixou sua área e discutiu com João Martins. O bate-boca durou pouco tempo e o treinador do Rubro-Negro voltou para o banco de reservas do Flamengo. Antes de se dirigir o auxiliar, o treinador da equipe carioca já havia reclamado com o quarto árbitro sobre a postura de João.

O árbitro Anderson Daronco, informado do entrevero entre as comissões técnicas, advertiu Tite e João Martins com cartão amarelo. Logo após a punição da dupla, muitos palmeirenses no Allianz Parque entoaram cânticos ofensivos ao treinador ex-Corinthians.

Na ida, o Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Maracanã. O Alviverde busca a remontada em seus domínios, no Allianz Parque.