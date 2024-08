Tite não fala e Flamengo opta por queixas contra a arbitragem após vaga

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo se ateve às críticas contra a arbitragem após a classificação na Copa do Brasil diante do Palmeiras. Diretor do clube, Bruno Spindel fez apenas um pronunciamento. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, concedeu entrevista coletiva rápida. O técnico Tite nem apareceu para falar.

Falta de compreensão e decepção com a arbitragem. Foram dois pênalti, uma mão dentro da área com o braço aberto. Todos os zagueiros dentro da área colocam os braços junto ao corpo para não aumentar o espaço corporal. E hoje um lance até revisado pelo VAR em uma disputa com o Pedro, entendemos que deveria chamar e marcar. Principalmente mais para o final do jogo, no nosso entendimento, teve uma disparidade muito grande na marcação de faltas. Nas cargas por trás. Tem uma falta no lado esquerdo do ataque em uma disputa com o Pedro e um número enorme de faltas em disputa de nossos zagueiros, laterais e volantes próximos da nossa área. Lances parecidos que tiveram critérios muito diferentes. O árbitro não tem nada a ver com isso, mas beneficiam o jogo do Palmeiras que é de alçar muitas bolas na área. Bruno Spindel

Hoje recebemos a resposta da CBF em relação ao lance do Pulgar e a CBF disse que a falta foi com pouca intensidade. E que a intensidade feita não justificaria o cartão vermelho. Depois as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade, faltou pouco para quebrar. Assustador o pênalti... a facilidade que se manda continuar o jogo. Maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado. Um lance tranquilo de se ver em relação às imagens. De repente o juiz do campo poderia ter dificuldade pelo posicionamento. Nós entendemos, mas pelas câmeras do VAR seria a coisa mais fácil do mundo. Não adianta mais reclamar. Estamos reclamando agora em cima de vitórias e classificações, porque se o Flamengo não está classificado eu não viria aqui reclamar. Não sei onde vai parar a arbitragem. O que me assusta é o VAR. Marcos Braz

O motivo não teve a ver com horário apertado. O UOL apurou que, com as falas da diretoria, ficou definido que não haveria mais coletiva do treinador. O clube retorna ao Rio de Janeiro nesta madrugada.

Critérios: Não entendemos a diferença de critérios. Seguimos sem compreender. Não é uma posição só do Flamengo a falta de critério da arbitragem. Cada árbitro apita de uma maneira, às vezes mais de um critério dentro de um jogo. Mesmo sem compreender determinadas instruções passadas no início do ano para os atletas e o treinador no CT. Por exemplo, comportamento do banco de reservas. Hoje o banco do Palmeiras teve de chegar ao limite para ser expulso pelo VAR. Não entendemos a falta de critério e nem a falta de imposição de uniformidade de critério pela chefia da arbitragem

O que fazer? "O Flamengo sempre será cordial recebendo a CBF e vai cumprir os protocolos da arbitragem. No início do campeonato estamos abertos a receber a arbitragem, pessoas ligadas à CBF. O Flamengo faz o seu papel. O grave e ruim seria se o clube não fizesse. Sempre é feito no começo do campeonato essa visita aos clubes. Mas quando inicia o campeonato também começam os problemas de arbitragem. Somos muito acusados em relação a sermos complacentes, não reclamarmos como deveríamos. Reclamamos, sim, vamos na CBF sim. Sistematicamente marcamos os pedidos de visitação às imagens do VAR. O que acontece é que, quando a CBF nos recebe para determinada análise de jogada, não damos publicidade. Acho que não é plausível. Vamos muito, mas não tem jeito. Temos que ter um limite para reclamar e não tomar gancho. Tem limite para o clube não levar. O que não pode é deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Aqui é difícil de jogar, se manter um resultado, mas deu tudo certo. O Flamengo não pode deixar de se posicionar"

Abel Ferreira: "Não vou falar em cima da análise da postura do técnico adversário. Respeito a pergunta, mas não quero responder nada sobre Abel. Tenho que falar sobre Tite"

Fabrício Bruno: "Foi fortemente noticiado hoje que tinha um vídeo meu junto a mais três, quatro pessoas com empresários do Fabrício Bruno. Quem cuida da vida do Fabrício não cuida só dele. Eles estiveram aqui em outro momento, não abordamos nada de Fabrício Bruno. Mas sim de outro jogador que sequer está aqui. Por razões óbvias não iríamos tocar no assunto de uma atleta que está aqui em um jogo complexo como esse. Estamos em um ano bem difícil. Vamos passar, vai dar tudo certo. Já sabemos do interesse do time francês. Um mês e meio atrás teve uma proposta de um time inglês e o jogador entendeu que deveriam avançar. Resolvemos a vida do Flamengo com o clube e num segundo momento eles entenderam que não deveriam ir. Janela aberta e a coisa mais normal do mundo é ele ter uma nova investida dos clubes. Não tem ainda nada definido. Existem conversas, mas não é porque tem as conversas que está avançado e será feito ou não"

Priorizar competição: "Em nenhum momento abandonamos nenhuma competição. Não escolhemos qualquer competição. Dentro dos estudos e das análises da comissão técnica, fisiologistas e pessoas que estudam isso, em momentos tem de se tomar decisões. Entendo quando as pessoas questionam, respeito, mas as pessoas não sabem tudo. Temos níveis de informações que outras pessoas não tem pelos números dos treinamentos, dos jogos. Em determinado momento temos de tomar decisões eu nem sempre são as que as pessoas entendem ou acham certo."