Após Olimpíadas, Thiago Almada pode estrear pelo Botafogo na Copa do Brasil

Após a disputa das Olimpíadas pela seleção argentina, o meia Thiago Almada se apresentou ao Botafogo e pode fazer sua estreia. O atleta de 23 anos viajou com o elenco carioca para a partida desta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.

O camisa 23 já está regularizado no BID há quase um mês, desde o dia 11 de julho, mas somente agora fica à disposição do técnico Artur Jorge.

Em Paris, nos Jogos Olímpicos, a maior contratação da história do futebol brasileiro parou nas quartas de final da competição, na qual a Argentina foi derrotada pela França por 1 a 0.

Apesar da eliminação precoce, Almada foi um dos principais jogadores de sua seleção nas Olimpíadas e marcou dois gols em quatro jogos disputados.

Agora, Thiago chega para reforçar o Botafogo em um momento decisivo da temporada. Além do duelo da Copa do Brasil, o Glorioso segue na disputa pelo título do Brasileirão e enfrenta o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores.