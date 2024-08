Sub-17 do Corinthians bate o América-MG fora de casa e volta a vencer no Brasileiro

O Corinthians venceu o América-MG nesta quarta-feira, por 2 a 1, na Arena Gregorão, em Contagem, Minas Gerais. O duelo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro sub-17.

Com a vitória, o Corinthians foi a nove pontos e subiu para a sexta colocação do Grupo A da competição. A equipe voltou a vencer após uma derrota e um empate nas últimas duas rodadas. O América-MG ocupa a oitava posição, com cinco unidades somadas.

O Corinthians volta a campo pelo Brasileiro na próxima terça-feira, contra o Botafogo, pela sétima rodada. O América-MG joga na segunda-feira, contra o Atlético-GO, pela mesma competição.

O Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, com Nicolas Araújo. No segundo tempo, aos 32 minutos, o atacante Gui Negão ampliou o marcador para o Corinthians.

O América-MG descontou aos 47 minutos, com Paulo. No entanto, o gol pouco importou, e o Alvinegro Paulista saiu de campo com os três pontos.