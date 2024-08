Sem Igor Vinícius e Galoppo, São Paulo chega a Goiânia para confronto decisivo contra o Goiás

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo desembarcou em Goiânia, onde enfrenta o Goiás em duelo decisivo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Igor Vinícius e Galoppo não viajaram com a delegação e estão fora da partida.

O lateral direito da equipe foi cortado por "prevenção de lesão", como alegou o clube, em nota. Esta, portanto, é a segunda vez consecutiva que Igor Vinícius ficou de fora de um confronto, já que, contra o Flamengo, na vitória de 1 a 0, o jogador não participou pelo mesmo motivo.

Além de Igor Vinícius, Galoppo, com dores no dorso do pé direito, não viajou com a delegação. Outros desfalques conhecidos do time comandado por Zubeldía são: Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito), os quais seguem de fora.

Luciano, porém, volta a estar à disposição da comissão técnica e deve aparecer na equipe titular. O camisa 10 cumpriu suspensão automática diante do Flamengo, no Brasileirão, e retorna aos gramados pelo São Paulo no confronto contra o Esmeraldino.

O grupo são-paulino partiu para o aeroporto logo após a atividade desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e embarcou durante a tarde para Goiânia em avião fretado. No treinamento, Luis Zubeldía trabalhou questões táticas, bolas paradas e finalizações.

Na noite desta quinta-feira, o São Paulo visita o Goiás em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após uma vitória em casa, o clube paulista encara o Esmeraldino, às 20h (de Brasília), no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).