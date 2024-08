Sem Gil e JP Chermont, Santos avança em preparação para enfrentar o Paysandu pela Série B

Nesta quarta-feira, o Santos avançou na preparação para enfrentar o Paysandu, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.

O elenco finaliza a preparação para a partida nesta quinta-feira, já em Belém. A delegação viaja para a capital paraense na noite desta quarta-feira.

O técnico Fábio Carille ganhou duas dores de cabeça para o duelo contra o Paysandu. O zagueiro Gil e o lateral JP Chermont desfalcam a equipe e não estão à disposição do treinador para a partida. O zagueiro será preservado, enquanto o lateral direito sofreu uma leve torção no tornozelo na goleada sobre o Coritiba.

Para o lugar de Gil, Carille deve apostar em João Basso, principal zagueiro entre os reservas do elenco. Ele vai formar a dupla de zaga ao lado de Jair. Hayner e Rodrigo Ferreira disputam a vaga de Chermont.

Apesar dos desfalques, Carille terá à disposição o atacante Pedrinho, que ameaçou rescindir com o clube nos últimos dias após um desentendimento com o elenco. No entanto, o jogador voltou atrás e decidiu permanecer no Santos.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Hayner (Rodrigo Ferreira), João Basso, Jair e Escobar; Pituca, Schmidt, Serginho, Guilherme e Otero; Furch.

O Santos busca a vitória para ampliar a boa sequência na temporada. Líder da Série B com 34 pontos, o Peixe não sabe o que é perder há nove jogos, tendo conquistado cinco vitórias e quatro empates no período.