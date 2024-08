Saravia comemora classificação do Atlético-MG na Copa do Brasil e prevê sequência da temporada

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG recebeu o CRB na Arena MRV, venceu por 3 a 0 (5 a 2 no agregado) e se classificou para a próxima fase da competição. Saravia, autor de dois gols do Galo na partida, comemorou sua atuação, a postura da equipe e conjecturou os próximos desafios do time mineiro na temporada.

"Nunca havia feito dois gols em um jogo, muito feliz pela vitória da equipe. Precisávamos de um jogo assim antes de um clássico. Todo o time jogou um grande jogo, este mês é muito importante para nós. Falamos internamente, temos Copa do Brasil, um clássico que sabemos que paralisa Belo Horizonte, e depois, obviamente, a Libertadores, que é um dos nossos objetivos principais", declarou.

"Precisamos ir para a Argentina e garantir um bom resultado. Agora, vamos descansar e pensar no Cruzeiro, que também vai ser uma partida importante para nós", complementou Saravia.

Agora, o Alvinegro aguarda o sorteio dos confrontos da próxima fase para descobrir quem será o seu adversário na Copa do Brasil. Já na Libertadores, o time comandado por Gabriel Milito enfrenta o San Lorenzo, nas oitavas de final.

O Atlético-MG volta aos gramados no próximo sábado, às 21h30 (de Brasília), quando visita seu rival Cruzeiro, no Mineirão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.