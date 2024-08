Presidente do Atlético-MG detalha negociação com Deyverson e revela tempo de contrato

Deyverson já se despediu oficialmente do Cuiabá e está prestes a ser anunciado pelo Atlético-MG. Na última terça-feira, Sérgio Coelho, presidente do Galo, detalhou a negociação para conseguir a contratação do atacante, alegando que não teve facilidade.

"Estamos muito otimistas e animados com a chegada do Deyverson. Trabalhamos a contratação dele por quase um mês, não foi fácil, mas final feliz. Ele tem uma característica que é um centroavante de origem, e faltava em nosso elenco um centroavante como ele", disse à Itatiaia.

Enquanto elogiava Deyverson, Sérgio Coelho revelou o tempo de contrato entre as partes. O atacante assinou com o Atlético-MG por um ano e meio.

"Ele é um jogador muito experiente, goleador, com muita presença na área. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito neste final de ano e também no ano que vem, quando termina o contrato dele, em 2025", falou.

Deyverson estava defendendo o Cuiabá desde agosto de 2022. Nesta temporada, ele se envolveu em algumas polêmicas e chegou até mesmo a ser afastado do clube por motivos disciplinares, entretanto, foi reintegrado ao elenco cerca de um mês e meio depois.

Na última segunda-feira, Deyverson desembarcou em Belo Horizonte para passar por exames e assinar com o Atlético-MG. No clube mineiro, o jogador terá uma forte concorrência no ataque.

Apesar de não poder contar com Hulk por conta de uma lesão na panturrilha, o elenco do Galo ainda conta com nomes como Paulinho, Cadu, Eduardo Vargas e Alan Kardec.

Ainda sem poder contar com Deyverson, o Atlético-MG entra em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), diante do CRB. O duelo é válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.