Piu fica em terceiro na bateria, mas avança à final de 400 m com barreiras nos Jogos Olímpicos

Uma das esperanças de medalha do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos, Alison do Santos avançou à final de 400 m com barreiras do atletismo nesta quarta-feira. Além dele, Matheus Lima foi outro brasileiro que disputou a prova, mas foi eliminado.

CLASSIFICADO PARA A FINAL! Alison dos Santos, o Piu, está classificado para a final dos 400m com barreiras! Ele ficou em terceiro na sua bateria e o 4º melhor tempo da semifinal. Matheus Lima faz o 16º melhor tempo e não consegue a classificação.#JogosOlímpicos #TimeBrasil... pic.twitter.com/wY57HKpryv ? Time Brasil (@timebrasil) August 7, 2024

Piu, como também é chamado, encerrou a prova na terceira posição de sua bateria, com tempo de 47.95, pouco atrás do norueguês Karsten Warholm (47.67) e do francês Clement Ducos (47.85).

Apenas os dois primeiros colocados de cada bateria e os próximos dois mais rápidos se classificavam. Alison conseguiu ir à final por ter o quarto melhor tempo da semifinal no geral e o mais rápido entre aqueles que não terminaram nas duas primeiras posições.

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Alison dos Santos chegou a Paris como um dos favoritos ao pódio. Ele tem no seu currículo a conquista da Diamond League em 2022 e, neste ano, venceu quatro etapas do torneio. Piu é atualmente o terceiro colocado no ranking mundial da modalidade.

Já Matheus Lima teve um tempo de 49.08, terminando em quarto em sua bateria, e foi eliminado dos 400 m com barreiras do atletismo nas Olimpíadas.

A final dos 400 m com barreira ocorre nesta sexta-feira, a partir das 16h45 (de Brasília). Em Paris, Piu ainda irá competir no revezamento 4×400 m masculino.

Salto triplo

Almir dos Santos também avançou nesta quarta-feira à final de sua modalidade. O brasileiro terminou na terceira posição da classificação do grupo A de salto triplo nas Olimpíadas.

O atleta acertou a segunda de suas três tentativas e teve um tempo de 17.06. Como os doze primeiros colocados se classificam, Almir garantiu sua vaga na final da categoria. A grande decisão será disputada nesta sexta-feira, a partir das 15h13 (de Brasília).

110 m com barreiras

Já nos 110 m com barreiras, os brasileiros Rafael Pereira e Eduardo Rodrigues foram eliminados. Rafael terminou a prova na última colocação da segunda bateria, com tempo de 13.87. Enquanto Eduardo ficou em sexto na terceira bateria, terminando com 13.44. Assim como nos 400 m, apenas os dois primeiros colocados de cada bateria e os próximos dois mais rápidos se classificavam.

200 m rasos

Renan Correa se despediu dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira. O brasileiro encerrou a prova de 200 m rasos de atletismo na sexta posição da terceira bateria, com tempo de 20.60. Da mesma maneira das outras categorias, apenas os dois primeiros colocados de cada bateria e os próximos dois mais rápidos se classificavam.