Palmeiras x Flamengo: transmissão ao vivo e onde assistir ao jogo

Palmeiras e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo tem transmissão exclusiva da Amazon Prime (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Alviverde precisa reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida para se classificar. A equipe fez um primeiro jogo muito ruim, com apenas duas finalizações em 90 minutos, e conta com o apoio da torcida para buscar o resultado.

Abel Ferreira tem dois titulares como dúvidas para o jogo. Mayke foi baixa contra o Inter por dores musculares e Estêvâo se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

Tite não conta com De La Cruz, mas deve ter Cebolinha no banco. O uruguaio não foi relacionado para a partida contra o Palmeiras, ele ficou no Rio para seguir tratamento de um trauma no joelho direito. Cebolinha tem dores na coxa, mas viajou com a delegação.

O Alviverde aliviou sua situação na última rodada. A equipe arrancou um empate do Inter no Beira-Rio e evitou sua quarta derrota em sequência.

Já o Flamengo vem de derrota para o São Paulo no Morumbis. Tite optou por preservar alguns titulares e perdeu a partida.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estevão (Rony), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras x Flamengo - volta das oitavas de final da Copa do Brasil

Data e horário: 7 de agosto de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Transmissão: Amazon Prime (streaming)