Palmeiras veta comitiva de governador do RJ e revolta Fla: 'Ruim de perder'

Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Flamengo, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, foi proibido de ingressar com sua comitiva em área restrita a jogadores e profissionais envolvidos na partida. O veto revoltou Marcos Braz, vice de futebol do Fla.

O que aconteceu

O governador queria entrar com familiares e auxiliares, mas foi proibido por um funcionário do Palmeiras. Ele assistiu ao jogo de um camarote no estádio.

O palmeirense permitiu a entrada de Castro, mas sem mais ninguém. Ele disse que era ordem de Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras.

O gesto revoltou Marcos Braz, vice do Fla, que disparou: "Palmeiras é ruim de perder"

Com a derrota por 1 a 0, o Fla avançou às quartas da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, Marcos Braz explicou sua versão dos fatos. Ele afirmou que Cláudio Castro é convidado do Flamengo.

Absolutamente nada. O Governador está na nossa delegação a convite nosso para retornar conosco. Está com o nosso time aqui. Por questões de segurança... ou não. Quem está acostumado a vir no Parque Antártica acha que aqui é um convento, muito tranquilo. O que aconteceu? A única coisa que fizemos, que foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o filho para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área passava perto dos jornalistas e tinha uma determinação de não passar ninguém. O governador passou, está tranquilo. Não é meu convidado, é do Flamengo. Não tem problema. Vejo vários governadores indo a estádios no Brasil inteiro. Com o Flamengo é tudo a mais um pouco. Aqui foi corrigido o erro que estava cometendo. Uma questão de segurança. Ao pessoal do Twitter, haters, foi isso que aconteceu. Jogadores já estavam dentro do vestiário, Palmeiras dentro do vestiário. Apenas isso.

Braz ainda afirmou que membros do Palmeiras pressionaram a arbitragem após a partida. Ele afirmou ter sido a única confusão no túnel.