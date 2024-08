Palmeiras vai com três zagueiros e sem Estêvão; Flamengo terá Allan no time

Do UOL, no Rio de Janeiro

Palmeiras e Flamengo estão escalados para o duelo decisivo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h. Os dois treinadores prepararam os times com novidades para o jogo no Allianz Parque.

O Palmeiras vai a campo com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo e Caio Paulista; Aníbal, Raphael Veiga e Felipe Anderson; Rony e Flaco López.

O Flamengo terá: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro.

O atacante Estêvão não conseguiu se recuperar de um entorse no tornozelo e desfalca a equipe alviverde. Zé Rafael fica no banco de reservas.

A novidade do Fla é Allan no meio. Pensando em povoar mais o setor, a comissão optou por retornar com o jogador ao time titular. De la Cruz fica fora devido a um trauma no joelho sofrido contra o próprio Palmeiras. Ele já tinha sido desfalque antes por dores nos tendões. Everton Cebolinha volta a ser relacionado.

No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2 a 0, gols de Pedro e Luiz Araújo. O jogo tem transmissão exclusiva no Amazon Prime Video (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.