Palmeiras usará camisa com números especiais em homenagem ao aniversário de 110 anos do clube

O Palmeiras passará a utilizar camisa com números customizados, em todos os jogos deste mês de agosto, para homenagear a história do clube, que completa 110 anos no dia 26 de agosto. A ação tem início nesta quarta-feira, quando o Verdão enfrenta o Flamengo, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Dentro dos números estampados nos mantos alviverdes, haverá imagens de conquistas, craques e símbolos que remetem à trajetória do Verdão. Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

De acordo com o clube, o número 44, por exemplo, do zagueiro Vitor Reis, terá como tema o hino do clube; o número 5, do volante Aníbal Moreno, terá imagens da torcida. O número 15, do capitão Gustavo Gómez, contará a história da conquista do tricampeonato da Libertadores em 2021.

Os torcedores poderão personalizar suas camisas com os números especiais em alusão ao aniversário do clube a partir do dia 13 de agosto, próxima terça-feira.

Nesta quarta-feira, o Verdão tenta buscar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira precisa reverter o placar de 2 a 0 sofrido no jogo de ida, no Maracanã.