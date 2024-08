'Palmeiras sai grandão, e o Flamengo, pequenininho', dispara Milly Lacombe

Apesar da eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, o Palmeiras sai "grandão" após a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, analisou Milly Lacombe, no Fim de Papo.

Segundo Milly, o time de Abel Ferreira deu sinais de reação em meio ao pior momento da temporada. Já o Rubro-Negro deixa o confronto com um gosto amargo pela atuação abaixo do esperado, em que pese a vaga nas quartas de final, opinou a colunista do UOL.

É um momento das nossas vidas e do futebol que parece que não pode perder. Como assim a gente não pode perder mais? Não é assim. O que a gente viu hoje foi um Palmeiras que parece que vai renascer, a derrota não me parece trágica, está na Libertadores, pode disputar o tri do Brasileirão que só o São Paulo tem, tem possibilidades que são riquíssimas para um time que está sendo remontado.

O que a gente viu hoje foi talvez o renascimento do Palmeiras, e o que eu vi do lado do Flamengo foi um time bem pequeno. Então, o Palmeiras talvez tenha saído grandrão e o Palmeiras pequenininho. Ah, mas o Flamengo agora é o favorito, sem dúvida nenhuma, onde o Flamengo jogar ele é favorito. Maior torcida do Brasil, melhor elenco do Brasil, é o favorito, mas hoje saiu menor do que o derrotado e desclassificado Palmeiras. Milly Lacombe

