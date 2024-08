Eu sou você amanhã: Palmeiras assume papel agressivo do Flamengo no mercado

Do UOL, em São Paulo e no Rio de Janeiro

Palmeiras e Flamengo, que se enfrentam nesta quarta-feira (7), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, são os dois clubes mais ricos do país. Na postura no mercado da bola, no entanto, o Rubro-negro sempre foi mais agressivo que o rival, que decidiu abrir os cofres na metade desse ano e "assumiu" o papel que antes era dos cariocas. Apesar de os palmeirenses terem deixado o perfil mais conservador de lado, os rubro-negros ainda seguem fazendo compras mais caras.

Palmeiras com fome

Palmeiras investiu bem mais que o Flamengo na janela de transferências do meio de 2024. O Alviverde contratou Maurício, Giay e Felipe Anderson neste meio de temporada. Felipe chegou ao clube livre no mercado, mas os outros dois custaram R$ 91 milhões. Enquanto isso, o Fla não se reforçou até o momento no meio da temporada.

Palmeiras foi com mais apetite ao mercado. Na temporada passada, o Alviverde optou por se reforçar com apenas dois jogadores (Artur e Richard Ríos), mas já trouxe sete nomes para o elenco em 2024.

Por que Palmeiras gastou mais? O clube gastou muito pouco no ano passado por entender que gastou muito e mal em 2022. O clube economizou e fechou o ano com três títulos (Supercopa, Paulistão e Brasileirão), por isso em 2024 se permitiu ir ao mercado e até fechou sua segunda maior contratação da história: 10,5 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos de Maurício.

Flamengo antecipa janela

Flamengo buscou reforços no início do ano, e mostrou poder de investimento. Léo Ortiz, De La Cruz, Viña e Carlinhos foram contratados por R$ 194,9 milhões (sendo mais de R$ 100 milhões só no meia uruguaio, conforme mostrou o balanço do clube). Já o Palmeiras, neste mesmo período, gastou R$ 90 milhões com Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista. Coms os reforços do meio do ano, o Palmeiras gastou aproximadamente R$ 180 milhões contra cerca de R$ 195 milhões dos rivais.

Entendo a torcida, mas a janela a gente antecipou a janela, trouxe o De La Cruz, Ortiz, Matias Viña, Carlinhos. A gente vai tentar completar para que tenha um final de mandato do Landim do mesmo tamanho que foi o primeiro ano do mandato dele Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo

O Flamengo mira nomes pontuais. O clube garante que a janela do meio do ano será apenas de ajustes, mas foi atrás de investimentos altos. Claudinho é o principal alvo (mais uma vez). Marcos Antônio não deu certo e foi para o São Paulo, enquanto Lucas Paquetá foi cogitado.