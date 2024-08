Palmeiras anuncia a contratação da colombiana Yoreli Rincón

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a chegada da meio-campista colombiana Yoreli Rincón. A nova aquisição alviverde é a 16ª atleta contratada para a temporada.

"Eu já enfrentei o Palmeiras várias vezes e vi a qualidade das jogadoras. O time é um grande, o maior da América, e é um sonho e orgulho para mim ter recebido uma proposta do clube. As expectativas são muito grandes, quero ser campeã do Paulista e do Brasileiro e fazer um ano maravilhoso", disse.

Rincón, de 31 anos, coleciona passagens pela seleção da Colômbia. Ela estava no Atlético Nacional, onde nas duas últimas temporadas.

"Estou preparada para assumir esse desafio, contribuir com a minha experiência no futebol feminino e aprender com as meninas e a comissão técnica. Espero dar alegrias para a torcida!", concluiu.

O Palmeiras ocupa a quarta colocação do Brasileirão feminino. O próximo compromisso das palestrinas será contra o Internacional, pela 14ª rodada da competição. A partida acontece no próximo domingo, às 11h (de Brasília).