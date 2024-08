Oitavas de final da Copa do Brasil já têm sete times definidos; veja os classificados

Com os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil disputados na terça e quarta-feira desta semana, a competição já conheceu sete dos oito times que avançaram às quartas de final.

Restando apenas o jogo entre São Paulo e Goiás, que ocorre nesta quinta-feira, Vasco, Atlético-MG, Bahia, Athletico-PR, Flamengo, Juventude e Corinthians são as equipes garantidas na próxima fase.

O primeiro classificado foi o Vasco. Depois de empatar o jogo da ida por 1 a 1, fora de casa, superou o Atlético-GO por 2 a 1 em São Januário.

Com vocês, o gol do jogo! ? O @Palmeiras venceu, com gol de Vitor Reis, mas não foi suficiente para desbancar o @Flamengo. Que jogo tivemos no Allianz! ?#CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/HvgKAfBSOh ? Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 8, 2024

Já nesta noite, nos jogos que iniciaram às 19h (de Brasília), o Atlético-MG superou o CRB por 3 a 0, na Arena MRV (5 a 2 no agregado), o Bahia, com um a mais, eliminou o Botafogo, em casa, por 1 a 0, depois de empatar a ida sem gols, e o Athletico-PR, que bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 em Curitiba, venceu novamente, desta vez, por 3 a 2.

O Palmeiras, apesar de ter vencido o Flamengo por 1 a 0, no Allianz Parque, não conseguiu reverter o 2 a 0 sofrido no Maracanã. Assim, o clube carioca avançou de fase. Fechando a noite, o Fluminense empatou por 2 a 2 com o Juventude, mas como perdeu a ida, deu adeus à competição, assim como o Grêmio, que deixou a Copa do Brasil após perder para o Corinthians nos pênaltis.

Agora, os times que avançaram esperam um novo sorteio, ainda sem data definida, para conhecerem seus adversários das quartas de final.