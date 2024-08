NFL no Brasil terá dias de imersão gratuita com eventos, corrida e atrações

Nesta terça-feira (6), na sede da Prefeitura de São Paulo, foi oficializado um evento inédito na cidade: a NFL Experience. Organizado em parceria com a SPTuris e o gabinete do prefeito de São Paulo, este evento marcará a primeira viewing party da NFL no Brasil, exibindo a partida entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles no dia 6 de setembro, às 21h15 (horário de Brasília).

O Parque Villa-Lobos será o palco desse festival de três dias, que ocorrerá de 6 a 8 de setembro, com entrada franca para o público. A abertura, na sexta-feira, dia 6 de setembro, dará início a um fim de semana repleto de atividades relacionadas ao kickoff da temporada da NFL.

Atrações e Experiências

Os fãs de futebol americano terão a oportunidade de participar de desafios interativos, clínicas de NFL Flag e tirar fotos com objetos icônicos do esporte, como o Troféu Vince Lombardi, os 58 anéis de campeão do Super Bowl e capacetes das equipes da NFL. Além disso, a galeria "Born to Play" apresentará uma viagem pelo futebol americano jogado no Brasil, mostrando rostos e lugares que vivem o esporte em diversas regiões do país.

Participação de Equipes e Ativações Especiais

As equipes Miami Dolphins e New England Patriots, que possuem direitos de marketing no Brasil por meio do Programa de Mercados Globais da NFL, terão ativações especiais no evento.

NFL Run e Produtos Oficiais

No domingo, 8 de setembro, haverá a NFL Run, uma corrida e caminhada pelo Parque Villa-Lobos, com percursos de 5 km e 2 km, organizada pela Ponto Org Eventos. As inscrições estão disponíveis no site nflrun.com.br.

A NFL Shop, apresentada pela Visa, estará aberta todos os dias no local do evento e oferecerá produtos oficiais da NFL e de todos os 32 times, além de itens exclusivos do jogo no Brasil. A operação das lojas será realizada pela Fanatics, com mais seis pontos de venda em São Paulo e Rio de Janeiro.