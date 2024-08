Miguelito volta ao sub-20 do Santos após ganhar minutos no profissional

Tratado com uma das grandes joias do Santos, Miguelito segue sem se firmar no elenco profissional. O meia até chegou a ganhar alguns minutos recentemente, mas voltou ao sub-20.

Nesta quarta-feira, o boliviano estará no Rio de Janeiro para compor o elenco que enfrentar o Botafogo, pela 17ª rodada do Brasileirão sub-20, às 15 horas (de Brasília).

Em julho, Miguelito foi relacionado para quatro partidas do time de cima. O técnico Fábio Carille utilizou o garoto em três.

Ele jogou por cerca de 20 minutos na vitória de 2 a 0 sobre o Ituano e no empate de 1 a 1 com o Vila Nova. No 1 a 1 com o CRB, foram pouco mais de 12 minutos em campo. Já na goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba, nem sequer saiu do banco.

A última aparição do meia no sub-20 foi no dia 5 de julho, na derrota de 1 a 0 para o Palmeiras. Na época, ele havia acabado de retornar da Copa América. Ele disputou os três jogos da Bolívia no torneio, dois como titular.

Miguelito fez sua estreia entre os profissionais do Santos em 2022. Naquele mesmo ano, atuou em duas partidas pela equipe. Na temporada seguinte, jogou sete vezes. Em 2024, são três jogos.

Sem o boliviano, o Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Paysandu, pela 20ª rodada da Série B. A bola rola no gramado do Mangueirão a partir das 20 horas (de Brasília).