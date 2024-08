Meia do Real Madrid diz ter ficado "surpreendido" com físico de Endrick

Imagem: Joe Robbins/Icon Sportswire via Getty Images

O meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, está impressionado com o físico de seu novo companheiro de equipe, o atacante Endrick. Após o jogo diante do Chelsea, nesta terça-feira, o marroquino rasgou elogios ao brasileiro.

"Endrick é um talento especial. Tem potência e uma arrancada muito forte. Olha, eu tenho pernas grandes, mas as deles são muito maiores. Me surpreendi muito com ele", disse na zona mista.

Brahim Díaz foi o único atleta do Real Madrid que foi titular nos três amistosos de pré-temporada. Em dois deles, contra o Milan e o Barcelona, Endrick também esteve entre os 11 jogadores iniciais.

Além de Endrick, o Real Madrid também acertou a contratação do francês Kylian Mbappé para esta temporada. Brahim comentou a força do elenco do clube espanhol.

"Os melhores têm que estar em Madrid porque é o melhor clube do mundo. É importante que estejamos todos unidos e preparados. Não há rivalidade entre companheiros, queremos dar tudo pelo clube", falou.

Com o fim dos amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos, o próximo compromisso do Real Madrid será na próxima quarta-feira (14), diante da Atalanta. O confronto é válido pela decisão da Supercopa da Europa.