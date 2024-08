Medalhistas em Paris, judocas do Pinheiros são celebrados em coletiva: "Queríamos trazer essa conquista"

O judô brasileiro fez bonito nas Olimpíadas de Paris 2024. Atletas do Esporte Clube Pinheiros, Beatriz Souza, Willian Lima, Larissa Pimenta e Rafael Silva, o 'Baby', foram apenas alguns dos nomes que encheram a torcida verde e amarela de orgulho nos Jogos.

Willian Lima foi o primeiro medalhista do Brasil em Paris ao garantir a prata na final da categoria -66kg. Já Larissa Pimenta levou a medalha de bronze entre as atletas -52kg, enquanto Beatriz Souza garantiu o primeiro ouro brasileiro nesta edição de Olimpíadas na categoria +78kg.

E nada mais justo do que homenagear esses atletas em seus retornos ao Brasil - e foi exatamente isso que o Pinheiros fez. Mesmo sem Baby, ainda em Paris, o clube organizou uma entrevista coletiva com os seus judocas que medalharam nos Jogos Olímpicos e viu o teatro ser lotado por mini judocas, felizes da vida por presenciarem esse momento.

"Eu tive o privilégio de estar com esses quatro heróis olímpicos lá em Paris e ver cada parte que eles fizeram para chegar lá. Chegou uma hora, estava o William e Larissa no mesmo tatame, vocês imaginam um tatame mundial com dois atletas do Pinheiros. Que orgulho, que orgulho desse trabalho que foi feito. Graças a Deus, William fez a luta dele rápida e eu pude ficar louco pela Larissa. Uma emoção fora do normal. Uma coisa fantástica, a Bia só treina, treina, treina e treina. A Bia, quando você conversa com ela, ela sorri e fala que vai treinar, então é um exemplo fantástico", disse Carlos Brazolin, presidente do clube.

"E o Baby, não dá pra nós mensurarmos o quanto ele é importante pra todos nós. Hoje, vendo esse auditório cheio de esportistas, cheio de pessoas do judô e cheio de pessoas maravilhosas nessa mesa, só dá pra agradecer e falar que sonhos se tornam realidade. Sonho, sonho, porque Larissa um ano atrás sonhou com essa medalha. Bia sonhou diversas vezes com essa medalha. O maior objetivo do Willian, tirando o filho, era a medalha. Isso tudo nasceu daqui. Nós somos muito privilegiados em estar em um grupo como esse", completou o dirigente.

Medalhistas do Pinheiros em Paris, Larissa Pimenta, Beatris Souza e Willian Lima são celebrados em retorno ao clube

O quarteto de judocas ainda foi medalhista de bronze na disputa por equipes. Bia Souza, Willian Lima, Larissa Pimenta e Rafael Silva representaram o Brasil. Uns tiveram participação mais direta que outros, mas uma coisa é certa: todos foram essenciais para tal conquista.

Bia e Larissa, especificamente, também colocaram seus nomes em um patamar único no clube. As duas se tornaram as primeiras mulheres da história do Pinheiros a conquistarem medalhas olímpicas. A medalhista de ouro falou sobre o sentimento de alcançar tal marca e destacou que representa não só o Brasil, mas também a sua equipe.

"É claro que a gente sai daqui do Brasil não representando só todos os brasileiros, mas a gente tem uma nação aqui dentro do clube também. Queríamos muito trazer essa conquista para o nome do clube, deixar o nome do clube sempre em alta e manter o histórico do clube também com medalhas olímpicas. Então de certa forma, a gente tinha uma responsabilidade ali", declarou Bia Souza.

A judoca ainda finalizou: "É incrível poder trazer essa medalha em nome do clube sendo mulher. Isso é muito importante. Eu e a Larissa começamos a escrever uma história aqui dentro e acho que a gente pode estar abrindo portas pra que outras também possam fazer isso".

Todos os judocas foram ovacionados pela plateia - e não é para menos: as medalhas dos atletas do Pinheiros consagraram ainda mais o judô brasileiro nos Jogos Olímpicos. Somando os novos feitos de Paris, o esporte já trouxe 28 conquistas em toda a história das Olimpíadas.