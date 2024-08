Mbappé realiza primeiro treino no Real Madrid e elenco fica completo para temporada

Nesta quarta-feira, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, teve seu elenco completo à disposição pela primeira vez na pré-temporada, com destaque para o novo contratado Kylian Mbappé. O atacante, que saiu sem custos do Paris Saint-Germain, fez seu primeiro treino pelo clube.

Os jogadores se exercitaram na academia da Cidade Real Madrid sob a supervisão de comandante italiano, ainda sem trabalhos de campo.

Dentre os atletas que fizeram o primeiro treino da temporada estão Carvajal, Valverde, Bellingham, Mbappé, Tchouameni, Camavinga e Mendy. Eles estavam de férias por terem avançado para as fases finais com suas seleções em seus respectivos campeonatos continentais.

O Real Madrid confirmou também que o zagueiro Alaba segue em processo de recuperação de sua cirurgia. O austríaco sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no dia 17 de dezembro de 2023, na partida contra o Villarreal.

A equipe espanhola passou por um período de pré-temporada nos EUA. Em três jogos no país, os merengues perderam para Milan (1 a 0) e Barcelona (2 a 1), e venceram o Chelsea nesta terça-feira (2 a 1).

O Real Madrid volta a campo contra a Atalanta, na próxima quarta-feira (14), para disputar a Supercopa da Uefa, onde os vencedores da Liga dos Campeões e Liga Europa se enfrentam pelo troféu. A partida acontecerá no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, e terá início às 16h (de Brasília).