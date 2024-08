Mayke volta, e Palmeiras mantém formação com 3 zagueiros para jogo decisivo contra o Flamengo; veja times

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Flamengo, na noite desta quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Para a partida, o técnico Abel Ferreira tem o retorno do lateral direito Mayke, que foi desfalque contra o Internacional, no fim de semana, por dores musculares, está de volta. Por outro lado, o atacante Estêvão (entorse no tornozelo esquerdo) segue como baixa.

Assim, o Verdão vai a campo com: Weverton; Gustavo Gómez, Vitor Reis, Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Caio Paulista; Felipe Anderson, Rony e Flaco López.

A lista de desfalques do Palmeiras ainda tem Piquerez (cirurgia no joelho esquerdo) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). O meio-campista Mauricio é baixa pois já jogou a Copa do Brasil pelo Internacional.

O Flamengo, por sua vez, perdeu o meio-campista Nicolás De la Cruz, que não viajou pois trata de um trauma no joelho direito. O técnico Tite optou por escalar Allan na vaga do uruguaio.

Assim, o Rubro-Negro vai a campo com: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Pedro.

No jogo de ida, o time carioca levou a melhor e venceu por 2 a 0, no Maracanã, com gols de Pedro e Luiz Araújo. Assim, o Flamengo joga pelo empate e ainda pode perder por um gol de diferença. Já o Palmeiras, se quiser seguir no torneio precisa vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, ou por três para avançar direito.